È tutto pronto a San Siro per il derby di Milano: non perderti la diretta testuale del match Lorenzo Focolari 31 ottobre - 20:45 Scegli IlMilanista come fonte preferita su Google: clicca qua! © RIPRODUZIONE RISERVATA Commenta Continua la lettura News Milan Milan-Inter| Tutto pronto per il derby: le formazioni ufficiali News Milan Cardinale: “Amorim? È il mio allenatore…” News Milan Milan-Inter, è il giorno del derby: Amorim cerca il riscatto News Milan Milan, Rabiot recupera per il derby: Amorim ritrova il centrocampista Commenti Invia Commento Tutti Leggi altri commenti