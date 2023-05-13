Roberto Maccarone

Milan, per la fascia sinistra il nome nuovo è quello di Gutierrez
Facciamo il punto sul mercato del Milan con Igli Tare che è al lavoro per consegnare a Max Allegri una squadra completa
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Prosegue la ricerca del Milan del suo nuovo allenatore, tra news e indiscrezioni a sorpresa: le ultime su Fonseca e gli altri candidati
Tanta carne al fuoco per il mercato del Milan: le ultime news dalla Spagna riferiscono di un nuovo interessamento per un grande giocatore
Presidente Cardinale è sicuro della scelta e nelle prossime ore potrebbe arrivare una novità importante sotto il punto di vista dirigenziale
Questo inizio stagione ha senza ombra di dubbio un protagonista unico, stiamo parlando di Christian Pulisic. Le ultime sull'americano
Zlatan Ibrahimovic gela i fans rossoneri con delle affermazioni sul suo futuro. Andiamo a vedere nel dettaglio le dichiarazioni dello svedese
Buon test per il Milan contro il Real Madrid di Ancelotti: i rossoneri vanno sul doppio vantaggio, poi i Blancos la ribaltano
Il Milan è finalmente pronto a chiudere la telenovela di calciomercato con Rafael Leao, ma adesso attenzione alle ultime news su Mike Maignan