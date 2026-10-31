Il Milan si prepara al derby contro l’Inter con una notizia importante: Adrien Rabiot è recuperato e torna a disposizione di Ruben Amorim. Il centrocampista francese rappresenta una risorsa preziosa per i rossoneri, soprattutto in una partita in cui intensità, fisicità e attenzione tattica possono fare la differenza.

La sfida di San Siro, in programma oggi alle 20:45, arriva dopo la sconfitta per 4-2 contro il Bologna. Per il Milan diventa quindi fondamentale reagire e dimostrare di poter competere contro una delle squadre più in forma del campionato.

Rabiot, una risorsa per il centrocampo rossonero

Il ritorno del francese offre ad Amorim maggiori possibilità nella gestione della mediana. Rabiot può garantire dinamismo, capacità d'inserimento e solidità nei duelli, caratteristiche particolarmente utili contro un’Inter che punta molto sulla qualità e sulla forza del proprio centrocampo.

Il suo contributo potrebbe rivelarsi decisivo anche nelle transizioni, sia per recuperare palloni sia per accompagnare la manovra offensiva. Resta da capire quale sarà la scelta definitiva dell'allenatore sul suo impiego dal primo minuto.

Il derby rappresenta un'occasione importante per lasciarsi alle spalle l'ultima sconfitta e ritrovare fiducia. Con Rabiot nuovamente a disposizione, il Milan spera di ritrovare equilibrio e personalità in mezzo al campo. A San Siro servirà una prestazione completa per provare a conquistare tre punti pesanti e rilanciare le ambizioni rossonere.