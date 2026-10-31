È arrivato il giorno del derby della Madonnina. Oggi, il Milan affronta l’Inter a San Siro alle 20:45, nella sfida valida per la decima giornata di campionato. Una partita fondamentale per i rossoneri, chiamati a reagire dopo la sconfitta per 4-2 contro il Bologna e a ritrovare fiducia davanti ai propri tifosi.

La squadra di Ruben Amorim sa quanto sia importante una vittoria in una sfida così sentita. Oltre al prestigio del derby, in palio ci sono punti pesanti per la classifica e la possibilità di dare una svolta al proprio momento.

Amorim cerca la reazione nel derby

Dopo il passo falso contro il Bologna, il Milan è chiamato a mostrare maggiore solidità e continuità per tutti i novanta minuti. Contro l’Inter serviranno attenzione difensiva, intensità e concretezza sotto porta, evitando gli errori che hanno condizionato l’ultima gara.

Tra i giocatori più attesi ci sono Christian Pulisic e Luka Modric, due elementi che possono fare la differenza grazie alla qualità e all’intelligenza tattica. Anche il contributo di Adrien Rabiot potrebbe rivelarsi importante per garantire equilibrio e personalità in mezzo al campo.

Milan-Inter, una vittoria per rilanciarsi

Il derby rappresenta un’occasione per lasciarsi alle spalle la delusione e rilanciare le ambizioni rossonere. L’Inter arriva alla sfida con grande fiducia, ma il Milan vuole giocarsi le proprie possibilità e dimostrare di poter competere ai massimi livelli.

Per Amorim sarà fondamentale preparare la partita con attenzione, trasmettendo alla squadra la giusta mentalità. A San Siro serviranno coraggio, concentrazione e voglia di vincere: il derby può diventare il punto di ripartenza per il Milan.