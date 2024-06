Calciomercato Milan – Si lavora al colpaccio: “C’è l’accordo!” Secondo Sky… | News

In questo momento il Milan è concentrato soprattutto su una trattativa di mercato, quella per Joshua Zirkzee. Lo sappiamo, l'olandese è l'obiettivo numero uno del calciomercato rossonero. L'affare non è semplice e al momento rimane in stand-by, con il Diavolo che intanto si guarda anche attorno alla ricerca di alternative di spessore a Zirkzee. Ma il Milan ha anche altre necessità di calciomercato e non pensa solamente all'attacco. Ibrahimovic, Moncada e soci infatti stanno lavorando parallelamente anche su altri fronti di mercato, alcuni dei quali si starebbero facendo sempre più caldi nelle ultime ore. In particolare, attenzione a un nome sul quale adesso il Milan starebbe puntando forte: ecco le ultime news in merito <<<