Calciomercato, Di Marzio: “Un club italiano su Comotto del Milan”

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il Milan ha ricevuto l'interesse di una squadra italiano per il giovane Comotto

Lo Spezia guarda al futuro e mette gli occhi su uno dei giovani proveniente dal settore giovanile del Milan. Si tratta di Comotto, centrocampista classe 2008 e figlio dell’ex calciatore Gianluca, che sta attirando l’interesse di diversi club per talento, visione di gioco e personalità. Aggregato alla prima squadra nel ritiro estivo, il centrocampista ha fatto una buona impressione anche a Massimiliano Allegri.

Comotto verso la Serie B?

Il club ligure ha avviato i primi contatti con i rossoneri per sondare la disponibilità del giocatore e capire i margini per portarlo in Serie B. Un’operazione in prospettiva, come annunciato poche ore fa da Gianluca Di Marzio, con l’obiettivo di investire su un profilo di qualità da inserire in un progetto tecnico a lungo termine. Comotto ha mostrato ottime doti tecniche nei campionati giovanili e viene seguito con attenzione anche da società. Lo Spezia, però, vuole giocare d’anticipo e prova a convincere il ragazzo e il Milan con un progetto serio e ambizioso. Al momento non si parla ancora di cifre, ma l’interesse è concreto. La trattativa è in fase iniziale, ma potrebbe evolversi rapidamente nelle prossime settimane. I liguri dimostrano così di voler costruire una squadra che lotta per tornare in Serie A dopo la delusione ai playoff della passata stagione. E Comotto, con il suo cognome pesante e le sue qualità in campo, potrebbe essere uno dei volti del futuro. Nel frattempo però, attenzione anche a un’altra clamorosa novità. E’ tutto vero, poco fa l’annuncio improvviso: “Offerta ufficiale per…” <<<