Calciomercato Milan – Clamorosa richiesta di Allegri: “Lo vuole!”

Ora il Milan è chiamato ad accelerare sul mercato . Troppo pochi i soli innesti finora di Modric - che si aggregherà al gruppo in un secondo momento - e di Ricci . Soprattutto a fronte di cessioni eccellenti come quelle di Reijnders e Theo Hernandez .

Tare sa che questa squadra ha bisogno di rinforzi importanti e anche entro breve. Per il centrocampo si continua ad aspettare Jashari , che rappresenta la nuova telenovela di calciomercato del Milan per questa estate. Ma intanto bisogna pensare anche agli altri reparti.

Servono infatti almeno altri due terzini titolari (uno a sinistra e uno a destra). Per la corsia mancina è appena sfumato Archie Brown, mentre per la fascia opposta si spinge (per ora senza fortuna) per Doué. E poi c'è sempre anche l'attacco da rinforzare con un nuovo centravanti di riferimento. Ma non solo. Già perché, stando alle ultime news di calciomercato rivelate in diretta TV da SportMediaset, Allegri avrebbe chiesto e indicato al Milan anche un altro clamoroso colpo di calciomercato a sorpresa: ecco tutti i dettagli e il nome fatto dal tecnico rossonero <<<