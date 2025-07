Milan, Allegri esagera: vuole un giocatore fortissimo! / Calciomercato

Non si sono dubbi: Allegri da questo calciomercato estivo vuole anche un nuovo grandissimo centravanti al quale affidare l'attacco del "suo" Milan. Il tecnico rossonero ha chiesto espressamente questo grande colpo di mercato e Tare lo vuole accontentare. Gimenez rimarrà ovviamente in rosa, ma non basta. Allegri ne vuole un altro e che sia soprattutto una garanzia. Insomma, un attaccante veramente molto forte. Per questo il Milan ha messo nel mirino diversi giocatori e sta sfogliando la margherita in attesa di cogliere la migliore opportunità che offrirà questo calciomercato. In particolare, sul taccuino di Tare in questo momento ci sarebbero almeno 8 bomber: senza indugiare oltre dunque, andiamo a scorrere tutti i nomi in ballo dal più difficile al più probabile <<<