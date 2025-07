Milan, Allegri ha deciso: “Vuole questo colpo da urlo!” | Calciomercato

Il tecnico del Milan vuole un grandissimo colpo di calciomercato: dopo Modric, adesso Massimiliano Allegri punta a un altro nome da urlo. Ecco chi c'è effettivamente nel mirino rossonero

Il Milan ha appena accolto Luka Modric, ma il calciomercato rossonero ovviamente non si fermerà al fuoriclasse croato. Adesso Allegri si aspetta altri colpi di mercato di altissimo livello: attenzione soprattutto a un obiettivo top nel mirino del tecnico livornese.

Dopo un avvio tra alti e bassi, adesso Tare deve accelerare sul mercato. Le pesanti cessioni di Reijnders e Theo Hernandez non possono infatti essere mitigate dai soli arrivi di Modric e Ricci. Anzi, nel mirino del Milan ci sono tantissimi altri obiettivi di calciomercato da centrare e da regalare al più presto ad Allegri.

Il tecnico rossonero infatti aspetta rinforzi entro stretto giro di posta, anche perché la rosa con cui ha iniziato a lavorare in ritiro presenta effettivamente diverse lacune. In particolare, occhio a un grandissimo colpo che lo stesso Allegri ha chiesto e si aspetta nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

Milan, ecco il sogno di mercato di Allegri

Dopo Modric, l’altro grandissimo colpo in programma per il Diavolo sarà un nuovo grande centravanti al quale affidare il reparto offensivo rossonero. Allegri in primis vuole un bomber d’area di rigore che rappresenti una garanzia e una sicurezza. Ma chi potrebbe veramente sbarcare a Milano?

Non Nicolas Jackson, vista la valutazione mostruosa fatta dal Chelsea. Mateta del Crystal Palace e Arokodare del Genk sono idee sullo sfondo che non scaldano particolarmente le fantasie del Milan, almeno per il momento. Occhio invece a Victor Boniface, che piace tantissimo a Tare. E’ un obiettivo concreto, anche se il Bayer Leverkusen chiede almeno 40/50 milioni di euro. Il vero sogno di mercato di Allegri però rimane sempre Dusan Vlahovic, pupillo del tecnico rossonero in uscita dalla Juventus. Il Milan lo segue e attende alla finestra. Da superare l’ostacolo ingaggio, ma a fine mercato le condizioni potrebbero veramente diventare favorevoli per il colpaccio.