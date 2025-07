Calciomercato Milan, un altro Brown in lista per il ruolo di terzino

Il Milan sonda un nuovo profilo per il ruolo di terzino sinistro. La possibile operazione non è facile ma i rossoneri rimangono attenti

Mentre il focus del mercato rossonero resta principalmente su Jashari, il Milan non perde di vista le corsie difensive. In particolare, la fascia sinistra è oggetto di riflessione da parte della dirigenza, che cerca un rinforzo di spessore e già pronto per la Serie A. In questo contesto, prende quota un nome nuovo: Nathaniel Brown, terzino dell’Eintracht Francoforte. Il classe 2003 tedesco, sotto contratto fino al 2030, è entrato nella lista dei profili monitorati dal Milan per rafforzare la fascia mancina.

Da Archie Brown a Nathaniel Brown

A riportarlo è il giornalista Matteo Moretto, che sottolinea come il nome di Brown sia considerato interessante dallo scouting rossonero. Fisico potente, buona tecnica e grande proiezione offensiva. Il tedesco ha impressionato in Bundesliga e viene considerato uno dei prospetti più interessanti del campionato nel suo ruolo. Tuttavia, l’operazione si preannuncia non semplice, soprattutto per i costi elevati richiesti dall’Eintracht, che ha blindato il giocatore con un contratto a lunga scadenza. Oltre a Brown, il Milan continua a seguire con attenzione anche Pervis Estupiñán del Brighton, nome già emerso nelle scorse settimane. Il casting per il nuovo terzino sinistro è aperto, ma la presenza di Brown tra i nomi valutati conferma la volontà dei rossoneri di puntare su un profilo giovane, moderno e con margini di crescita. La pista resta complicata, ma in via Aldo Rossi si tiene viva l’attenzione.