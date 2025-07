Milan: il Galatasary blocca il trasferimento di Morata al Como

Il Galatasaray sembrerebbe aver bloccato il trasferimento di Alvaro Morata al Como. Ecco le ultime sulla trattativa

Vai nel canale WhatsApp del Milanista >

Il presidente del Como Mirwan Suwarso ha parlato in un’intervista nella giornata di ieri a Sky Sport 24, in merito all’affare Alvaro Morata: “Cosa manca per lo spagnolo? Solo che sia qui (sorride, ndr). Cosa manca sul serio? Non lo so, sono cose tra Milan e Galatasaray. Abbiamo un accordo con il Milan ed il giocatore, ora il Milan deve parlare con il Galatasaray e speriamo che Morata possa essere qui il prima possibile”. Le notizie che arrivano al momento però dicono altro. Secondo MilanNews.it il Galatasaray ha bloccato il trasferimento a Como di Morata rifiutando la proposta che gli è stata presentata (da circa 4 milioni di euro) per liberare l’attaccante spagnolo dal prestito.