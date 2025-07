Milan: nuovo nome per il terzino destro, viene dalla Serie A

Il Milan ha puntato un nuovo nome per il ruolo di terzino destro. Il profilo analizzato è stato quello di Jackson Tchatchoua

Anche la questione dei terzini continua ad andare avanti in casa Milan. il club rossonero sembra molto vicino a chiudere per Pervis Estupinan. A destra il primo nome sulla lista era quello di Guela Douè, ma le richieste dello Strasburgo sono state considerate troppo alte. Successivamente si è provato a puntare su Marc Pubill che però, nelle ultime ore, sembra essersi complicata come pista. Il nuovo nome secondo Tuttomercatoweb.com, può essere quello del terzino Jackson Tchatchoua dell’Hellas Verona. Il Milan, proverà ad inserirsi per capire se c’è la possibilità di portare Tchatchoua, che ha un contratto fino al 2027, alla corte di Max Allegri.