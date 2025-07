Calciomercato Milan, una squadra inglese si inserisce alla corsa per Estupiñán

Il Milan mette gli occhi su Estupiñán, ma un club inglese si inserisce nella corsa: ora i rossoneri devono decidere se affondare il colpo

Il duello di mercato si accende sulla corsia mancina: Pervis Estupiñán è diventato l’obiettivo conteso tra Milan e Manchester United. Il terzino sinistro del Brighton, già nel mirino dei rossoneri per raccogliere l’eredità di Theo Hernandez, ha attirato ora anche l’interesse dei Red Devils, come riportano da alcuni giornalisti sportivi inglese.

Corsa a due fra Milan e United per Estupiñán

Il club di Old Trafford cerca rinforzi per la fascia e considera Estupiñán il profilo giusto per qualità fisiche, esperienza e capacità di spinta. Un inserimento che complica i piani del Milan, che pare intenzionato a portare l’ecuadoriano a San Siro. I rossoneri avevano già mosso i primi passi con il Brighton, con una prima offerta ufficiale già formulata, ma ora dovranno fare i conti con una concorrenza di peso. Estupiñán ha dimostrato grande affidabilità in Premier League e rappresenta uno terzino sinistro completo in entrambe le fasi di gioco. Il suo valore di mercato non è basso, e con due big sul giocatore il prezzo potrebbe salire ulteriormente. Il Milan, però, non intende farsi da parte. La dirigenza valuta se accelerare per chiudere prima che lo United possa affondare il colpo. La corsa è aperta, e il futuro di Estupiñán si decide tra due maglie molto importanti.