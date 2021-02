Calciomercato Milan – Blitz a sorpresa, Maldini va a chiudere il primo colpo per giugno!

MILANO – Maldini e Massara hanno avuto il merito di rendere il Milan protagonista sia in Serie A, primi in classifica con appena 2 sconfitte, sia in questo mercato. Il club rossonero infatti ha regalato al tecnico Pioli tre rinforzi. Uno per reparto. Soualiho Meité, Mario Mandzukic e Fikayo Tomori. E potrebbe non essere finita. I duo mercato starebbe lavorando per mettere la ciliegina sulla torta ingaggiando Junior Firpo dal Barcellona. Lo spagnolo è ritenuto dall’ex capitano il perfetto vice Theo Hernandez. Una trattativa non semplice sulla quale la società lavorando a fari spenti.

Ma il mercato di gennaio serve anche per iniziare a mettere le basi per quello estivo. Maldini e Massara continueranno a nel compito di rinforzare la difesa. Il capitano Alessio Romagnoli si avvicina al rinnovo, Simon Kjaer è prossimo alle 32 primavere. Restano i prospetti Matteo Gabbia e Pierre Kalulu. Senza dimenticare il neo arrivato Fikayo Tomori. Il classe ’98 ieri ha esordito con la maglia del Milan facendo un’ottima figura. L’inglese però è in prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro. Una cifra molto alta per il club che, a meno che non dimostri doti e qualità importanti, difficilmente spenderà.

Maldini e Massara stanno vagliando alternative per il mercato estio. Secondo quanto riportato dal portale Todofichajes.com la società di via Aldo Rossi starebbe valutando l’ingaggio di Lisandro Martinez, difensore argentino classe ’98. Il centrale dell’Ajax è la prima alternativa degli uomini mercato rossoneri a Simakan (il cui arrivo all’ombra del Duomo è saltato dopo l’infortunio al ginocchio). Il portale spagnolo riporta che la società di via Aldo Rossi sarebbe pronta ad offrire 20 milioni di euro per il Lanciere. >>> E Maldini però sta preparando un ultimo colpo last minute: cinque nomi per il colpo delle ultime ore! <<<