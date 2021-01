Calciomercato Milan – Ore caldissime: cinque nomi per cinque giorni di fuoco!

MILANO – Non si ferma più il Milan. Il mercato sembrava finito con l’arrivo di Tomori, ma nelle ultime ore si sta valutando seriamente un ultimo colpo da mettere a segno. La società sta valutando un nuovo ingresso nella rosa di Pioli, con la priorità che sembra destinata a un esterno difensivo. L’uscita di Conti ha liberato un posto nella casella terzini, con solo Dalot alle spalle dei titolari Calabria e Theo Hernandez. Manca un mancino nella rosa rossonera, ed è lì che vorrebbe operare Maldini per completare la squadra. Anche se, in realtà, non è da escludere un ulteriore rinforzo in altri reparti. Sono cinque i nomi nella lista dei rossoneri, con un possibile assalto in arrivo nei prossimi giorni. >>>Ecco il primo nome nella lista di Maldini<<<

