Il team rossoneri di Milano ha finalmente messo in ordine determinate situazioni ed è pronto per iniziare una nuova stagione da assoluto protagonista. Dopo l'annuncio di Ruben Amorim come Head Coach per la stagione che verrà, è arrivato il momento di sistemare anche la dirigenza e (salvo clamorosi colpi di scena) si è arrivati definitivamente ad una quadra. Una situazione quasi grottesca dopo i no ricevuti prima da Rangnick e poi da parte del board dell'Eintrach Francoforte. Adesso non resta che andare a leggere nel dettaglio la divisione dei compiti fatta da Gerry Cardinale, una scelta in pieno stile anglo/americano.

I ruoli nella prima squadra

Ex Board dirigenziale del Milan

Cambia tutto e lo fa con una rapidità degna di nota. Massimo Calvelli sarà il CEO della società rossonera, figura fondamentale al pari del tecnico portoghese citato in precedenza e dello stesso patron Cardinale che scende in prima persona sul campo. Assieme a loro Zlatan Ibrahimovic che viene confermato come figura cardine, visto che è un uomo dell'azienda RedBird prima che della società Milan. Dal punto di vista puramente sportivo una nuova coppia, stiamo parlando di Hendrik Almstatd come direttore sportivo e Bobby Gardiner che avrà l'obiettivo di trovare i giusti calciatori attraverso la football intelligence. Passiamo ai ruoli affidati al settore giovanile ed al Milan Futuro.

I ruoli nel settore giovanile o Milan Futuro

Non cambia la guida primaria della seconda squadra del Diavolo, visto che nonostante il secondo anno di Serie D alle porte si continuerà con. Nel settore giovanile una conferma importante, visto anche il rendimento dei ragazzi rossoneri che proprio nel corso delle ultime ore si sono laureati Campioni d'Italia Under 17, stiamo parlando di. Adesso non resta che attendere l'inizio dell'operato di figure che hanno il compito di riportare i rossoneri dove meritano di stare: in alto.