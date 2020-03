Commisso: “Nuovi stadi? Forse un giorno l’Italia penserà anche al futuro…”

MILANO – Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato alcune dichiarazioni, in merito alla questione legata ai nuovi stadi, pubblicate sul sito internet della società viola: “[…]Come accade frequentemente negli Stati Uniti, specialmente nel caso della costruzione di nuovi impianti sportivi, le città italiane potrebbero cercare nuovi metodi per incentivare investimenti privati che portino alla creazione di nuovi posti di lavoro, a nuove imposte locali, stimolando la crescita economica e migliorando l’immagine delle città italiane nel mondo. Forse un giorno potremo vedere un’Italia che non sia orgogliosa solamente del suo patrimonio culturale, ma che guardi anche al futuro, cogliendo rapidamente le opportunità per promuovere un ulteriore sviluppo economico. Ciò renderebbe la vita più semplice alle persone come me, che vogliono effettuare in breve tempo investimenti ingenti sul lungo termine al fine di migliorare le città italiane. Questo dovrebbe essere l’obiettivo di qualsiasi Governo che aspiri a donare ai propri cittadini un futuro economico più luminoso[…]”.

