“Faccio questo per passione”: Ibrahimovic risponde alle voci?

Milan, il post di Ibrahimovic

MILANO – Nelle ultime ore si stanno susseguendo – veementi – le voci su un possibile addio di Zlatan Ibrahimovic al Milan a causa dell’arrivo in rossoneri di Ralf Rangnick e del contemporaneo licenziamento di Zvonimir Boban e Paolo Maldini, i due che lo hanno fortemente voluto – e convinto – al Milan a gennaio.

Lo svedese, però, è uno che non ha paura di mettere le cose in chiaro. Ecco perché il post pubblicato questa mattina su Instagram sembra una risposta decisa e puntuale alle voci sul suo futuro presenti sui giornali: "Fai questo per passione o non farlo affatto". Come a dire: 'sono Ibrahimovic, gioco al Milan per amore, non per chi lo guida o per soldi'.