Da diverse settimane sta parlando chiaramente ogni qual volta viene chiamato in causa, ma la realtà è ben diversa per Rafa Leao. L'esterno d'attacco portoghese ha grande voglia di mettersi in mostra e di continuare a fare la differenza sul mercato, ma al momento è tutt'altro che semplice visto che il suo shakedown al Mondiale è stato tutt'altro che positivo. Con questo rendimento fare la differenza diventa quasi un'impresa per un esterno d'attacco che ha dimostrato di avere delle doti uniche, ma allo stesso tempo ha fatto capire di non avere (al momento) la continuità necessaria.

Il futuro è adesso

Rafael Leao e Christopher Nkunku

Se l'intenzione dell'esterno d'attacco arrivato dalla Sporting Lisbona è quella di lasciare Milano serve un Mondiale da primissima scelta, per riuscire a portare con se delle squadre interessate alle sue prestazioni. La prima prova contro la Repubblica Democratica del Congo è stata decisamente deludente a tal punto che si è parlato a lungo del suo ingresso al di sotto delle aspettative nelle tv nazionali portoghesi. Adesso arriva la prova della verità, visto che il Portogallo già nel secondo match del suo girone non si può permettere assolutamente di sbagliare. Non resta che passare ai team che potrebbero interessarsi ad un talento come quello di Rafa Leao.

I team interessati

Manchester United

La società che più di tutte potrebbe interessarsi al funambolico esterno. Difficilmente Amorim riuscirà a far cambiare idea al portoghese e di conseguenza la cessione dovrà quasi obbligatoriamente prendere quota.è proprioper riuscire ad arrivare alla chiusura della trattativa. Non resta che attendere e cercare di capire quelli che potrebbero essere i prossimi passaggi per il futuro di un talento unico per il Milan, ma che è arrivato il momento in cui separarsi definitivamente.