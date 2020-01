Roma F, Bavagnoli: “Col Milan sarà una gara equilibrata, sono fiduciosa”

MILANO – Lunedì il Milan femminile ospiterà in campionato la Roma, terza in classifica con 4 lunghezze di vantaggio (ma una partita in più), rispetto alle ragazze di Maurizio Ganz. Ai microfoni di Roma Tv Betty Bavagnoli, allenatrice giallorossa, ha presentato la sfida: “Affronteremo una squadra molto forte. Ci sono bravissime giocatrici e un grande tecnico e non sarà facile, ma io guardo alla mia squadra e alle mie ragazze che stanno facendo un percorso di crescita. Mi aspetto una gara equilibrata, ovviamente cercheremo di fare il massimo per portare a casa il risultato. Non abbiamo mai vinto contro il Milan ma non siamo mai state schiacciate, quindi sono fiduciosa di poter fare una buona gara”.