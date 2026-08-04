Santiago Gimenez può lasciare il Milan: il Porto si informa sull’attaccante messicano, molto apprezzato da Farioli.
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Il futuro di Santiago Gimenez potrebbe essere lontano dal Milan. L’attaccante messicano, arrivato in rossonero con l’obiettivo di diventare protagonista, non ha trovato fin qui la continuità sperata e la sua avventura a Milano potrebbe chiudersi dopo un periodo più complicato del previsto.
Il “Bebote” ha sempre espresso la volontà di dare di più per la maglia del Milan, consapevole di non aver ancora mostrato tutto il suo potenziale nei suoi 18 mesi in Italia. Tuttavia, il mercato potrebbe portarlo verso una nuova destinazione.
Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, tra i club che hanno manifestato interesse per Gimenez ci sarebbe anche il Porto.
Il Porto valuta Gimenez: Farioli lo stima
La società portoghese si sarebbe informata sulle condizioni necessarie per un’eventuale partenza dell’attaccante. A spingere per il suo arrivo sarebbe soprattutto Francesco Farioli, che considera Gimenez un profilo ideale per il suo progetto.
Al momento non c’è ancora una trattativa concreta né un’offerta ufficiale recapitata al Milan, ma il nome del messicano resta sul tavolo del Porto. La situazione è da monitorare: Gimenez potrebbe essere uno dei protagonisti del mercato in uscita dei rossoneri.
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