Il Milan monitora Marin Pongracic della Fiorentina per rinforzare la difesa.
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Il Milan continua a lavorare sul mercato alla ricerca di nuovi rinforzi per il reparto arretrato. Tra i profili monitorati dalla dirigenza rossonera ci sarebbe anche Marin Pongracic, centrale croato classe 1997 attualmente in forza alla Fiorentina.
Secondo quanto riportato da FiorentinaUno.com, il difensore sarebbe finito nei radar del Diavolo come possibile soluzione per completare il pacchetto difensivo in vista della prossima stagione.
Una soluzione al posto di Tomori
L'eventuale affondo del club rossonero sarebbe però legato alle operazioni in uscita, in particolare al futuro di Fikayo Tomori. In caso di partenza del centrale inglese, il Milan potrebbe valutare un investimento per regalare a Ruben Amorim un nuovo elemento per la retroguardia.
La valutazione di Pongracic si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, una cifra che il club di via Aldo Rossi potrebbe prendere in considerazione qualora si liberasse uno spazio nel reparto.
Il Milan osserva la situazione
Per il difensore della Fiorentina, un trasferimento in rossonero potrebbe rappresentare un'opportunità importante per trovare maggiore continuità. L'operazione resta al momento un'idea di mercato, ma potrebbe svilupparsi nelle fasi finali della sessione estiva, quando il Milan definirà gli ultimi movimenti della propria rosa.
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