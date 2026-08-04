Il Summer Tour in Australia entra nella sua fase più calda con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate rossonera. Dopo i primi test della tournée, il Milan è pronto ad affrontare l'Inter in un derby che, pur essendo un'amichevole, conserva tutto il fascino e l'intensità della grande rivalità.

Alla vigilia della sfida, in programma mercoledì 5 agosto alle 19:00 locali (13:00 italiane), Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa affrontando diversi temi: dal ricordo di Franco Baresi alle condizioni della squadra, passando per Leao, Modric, il mercato e il significato del derby.

Il ricordo di Franco Baresi

Il tecnico rossonero ha aperto il suo intervento con un pensiero dedicato a Franco Baresi:

"Prima di tutto voglio esprimere le nostre condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutti i suoi ex compagni. Sono qui da poco e probabilmente sono l'ultima persona che dovrebbe parlare di lui, ma ho capito subito cosa rappresentasse per questo club. Nessuno lo chiama 'Baresi': per tutti è semplicemente Franco. Ogni persona con cui ho parlato si è emozionata ricordandolo."

Amorim ha poi sottolineato come l'eredità più grande dell'ex capitano non siano i trofei conquistati, ma il suo attaccamento ai colori rossoneri.

"Nessuno mi ha parlato delle Champions League o degli scudetti. Tutti mi hanno ricordato una cosa: quando il Milan è andato in Serie B, lui non ha mai abbandonato il club. Questo dice tutto sul suo carattere. Non posso promettere risultati, ma posso promettere che la squadra sarà sempre la priorità del Milan, proprio come ci ha insegnato Franco."

Leao: "Lo vedo felice e motivato"

Sul futuro e sul momento di Rafael Leao, Amorim ha mostrato grande serenità.

"Tutti stanno lavorando molto bene, sia chi è arrivato dal primo giorno sia chi si è unito dopo. Rafa è fortunato a giocare nel Milan e lo vedo felice e motivato. Non so cosa succederà da qui alla fine del mercato, ma percepisco un gruppo molto unito. Dovremo mantenere questo spirito anche quando arriveranno le difficoltà."

Modric pronto all'esordio

Confermato anche l'impiego di Luka Modric nel derby.

"Domani giocherà. Tutti avranno spazio perché abbiamo poco tempo per allenarci e dobbiamo farlo anche attraverso le partite. Luka è una persona molto umile e non ama essere al centro dell'attenzione. Lo tratterò come tutti gli altri: dovrà conquistarsi il posto, anche se è evidente che sia un giocatore speciale. Siamo molto felici di averlo con noi."

Mercato: "Siamo già competitivi"

Sul fronte mercato, Amorim ha ribadito fiducia nella rosa a disposizione.

"Sono davvero contento della squadra che ho. Stiamo costruendo la nostra identità di gioco e abbiamo idee chiare anche sul mercato. Se arriverà qualcuno bene, altrimenti sono convinto che questa squadra possa essere competitiva e vincere ogni partita."

"Il Milan è il Milan"

Infine, un passaggio sulla sfida con l'Inter e sul peso della maglia rossonera.

"Capisco che negli ultimi anni l'Inter abbia ottenuto più successi, ma il Milan è il Milan. Questo club rappresenta qualcosa che non si può comprare. Fin da bambino, per me, è sempre stato il Milan. Guardate i video della sua storia e capirete perché sceglierei sempre questi colori."