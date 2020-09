Milan femminile, la sfida con la Juve si disputerà a San Siro: prima volta nella storia

MILANO – Lunedì 5 ottobre, alle 20.45, lo stadio di San Siro ospiterà per la prima volta una partita di Serie A femminile: Milan-Juventus, valida per il posticipo della quarta giornata di campionato. Si tratta di un traguardo storico non solo per queste due squadre, ma per tutto il movimento calcistico femminile italiano. Le calciatrici rossonere, quindi, non giocheranno come di consueto al Vismara, bensì alla Scala del Calcio: un’emozione che di sicuro non dimenticheranno mai, nonostante non potrà essere presente il pubblico allo stadio.