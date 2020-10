Milan Femminile, Giacinti: “Fondamentale reagire dopo la sconfitta con la Juve, ora testa al derby”

MILANO – Autrice di un gol e un assist, Valentina Giacinti, attaccante e capitano del Milan Femminile, è stata decisiva anche nella vittoria per 3-0 ai danni dell’Empoli. La calciatrice rossonera ne ha parlato ai microfoni di Milan TV: “Dovevamo riscattarci e portare a casa questi tre punti dopo la sconfitta interna con la Juventus. Era fondamentale vincere e tutta la squadra ha risposto bene. Per me era molto importante ritrovare me stessa, ringrazio le persone che mi sono state vicine. Ha vinto la cattiveria e la volontà di portare a casa la vittoria. Ora possiamo pensare alla sfida contro l’Inter”.