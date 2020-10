MILANO – Non è andata bene la prima storica partita disputata dal Milan Femminile a San Siro. La squadra rossonera è stata infatti battuta, per 1-0, dalla Juventus. L’incontro è deciso da un calcio di rigore trasformato da Cristiana Girelli al dodicesimo minuto. Le bianconere volano così a punteggio pieno in testa alla classifica dopo quattro giornate, con tre lunghezze di vantaggio sulle ragazze di Maurizio Ganz, che restano ferme a quota nove.