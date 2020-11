Milan F, Spina: “Ganz otterrà grandi risultati. Fondamentale il supporto della società”

MILANO – Contattata dai microfoni di TMW Radio, Elisabet Spina, dirigente del Milan Femminile, ha parlato del tecnico rossonero Maurizio Ganz: “Si è calato con grandissima professionalità in questo contesto e ciò denota grande umiltà ed estrema sensibilità. La sua dote più grande è quella di non fare differenze, tenendo conto delle specificità. Si dedica interamente alle ragazze e loro lo apprezzano tantissimo. Tenere in squadra le giocatrici più importanti, con lui in panchina, è più facile. Sono convinta che riuscirà ad ottenere grandi risultati nel calcio femminile”.

SULLA SOCIETA’ – “L’attenzione del club è costante, così come il supporto di tutta la parte manageriale, da Maldini a Massara. Da parte loro c’è un grande sostegno ed è molto importante averli come punti di riferimento”.