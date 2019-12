Milan F, Rinaldi: “Ecco come sono diventata attaccante”

MILANO – I microfoni del canale televisivo rossonero, hanno intervistato Deborah Salvatori Rinaldi, attaccante del Milan Femminile: “Ho praticato per molti anni danza, però ho sempre giocato a pallone nel quartiere di casa con i bimbi che venivano alle elementari con me. Poi un giorno mio padre insistendo mi ha portato all’allenamento, il mister mi chiese in che ruolo volessi giocare, ma io non conoscevo i ruoli: al campetto a volte giocavamo uno contro uno. Dissi fascia destra, invece poi mi vide tirare e mi disse che ero centravanti. Non mi sono più mossa dall’attacco”.