Prima o poi il Milan dovrà cominciare a sistemare anche la questione delle cessioni, soprattutto per alleggerire una rosa che ancora comprende diversi giocatori in surplus. Si ha l'impressione che il nuovo allenatore Ruben Amorim desiderasse prima di tutto capire personalmente e sul campo tutti i calciatori a sua disposizione e solo in seguito formulare un parere sui destini di chi è in bilico. È quindi plausibile che, dopo il fine settimana e conclusa la tournée, tutto possa finalmente muoversi.

Rino Gattuso vuole Santi ma l'operazione è molto difficile

Tra i giocatori in uscita dalc'è anche il centravanti messicanoattualmente a Milanello per recuperare da un infortunio alla caviglia subìto durante il Mondiale. Questo stop ha sicuramente rimodulato i tempi di una sua eventuale partenza, ma le offerte non mancano. Oggi il Corriere dello Sport riporta: "Un Santi per la Lazio. Gattuso ha un occhio su Gimenez ma è quasi impossibile da raggiungere". Inoltre, si legge: "È difficile per il messicano: il suo costo è di 20 milioni, Lotito può offrire solo un prestito senza obbligo". Opzioni che non interesserebbero al, che invece ha l'intenzione di fare cassa.