Luka Modric rimarrà un elemento fondamentale nel centrocampo del Milan. Infatti, il campione croato ha deciso di continuare a indossare la maglia rossonera, la sua casa, per un'altra stagione e sarà interessante vedere come si adatterà al nuovo stile di gioco del mister Ruben Amorim. Durante un’intervista con Sky Sport - Calciomercato, ha condiviso queste impressioni direttamente dal ritiro del Milan a Perth, dove domani alle 13.00 italiane si giocherà un’amichevole contro l’Inter.

Modric su Ramos

Tra passato e futuro

"Gonçalo è un ottimo attaccante, la sua carriera parla chiaro e ho avuto l’opportunità di osservarlo e seguirlo nel corso delle sue esperienze, ha sempre trovato la rete e sono certo che continuerà a farlo anche qui. Purtroppo abbiamo avuto modo di incrociarci anche ai mondiali e lui ha segnato contro di noi, non è proprio un bel ricordo (ride ndr. )""Rafa? Penso che sia abbastanza maturo da comprendere quale sia la scelta migliore per lui. Gli vogliamo bene e sappiamo quanto possa essere prezioso per noi; quando è al massimo della forma, è uno dei migliori a livello globale. Forse lo scorso anno non ha avuto molta fortuna a causa degli infortuni, ma mi auguro che possa rimanere qui e aiutarci a avere una stagione straordinaria.

"Siamo ancora delusi per non essere riusciti a qualificarci in Champions l’anno scorso, era il nostro obiettivo minimo e stavamo disputando un grande campionato. Per me è stato frustrante non poter supportare la squadra nelle partite finali a causa del mio infortunio contro la Juventus. Sono contento di essere rimasto qui al Milan e spero di ripetere la bella stagione che ho avuto l’anno scorso. . . "