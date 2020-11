Milan F, Fusetti: “Era dura vincere a Napoli, lo spirito di gruppo è stato decisivo”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da MilanNews24, Laura Fusetti, calciatrice rossonera, ha commentato la vittoria ottenuta sul campo del Napoli: “Sapevamo quanto fosse difficile questa trasferta. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio e di imporre il nostro gioco. Siamo state unite e ci siamo aiutate. Lo spirito di gruppo ha fatto la differenza: era importantissimo vincere e siamo contente di esserci riuscite. Ora già non vediamo l’ora di giocare la prossima partita contro la Roma. Dare il massimo per far vedere ancora quanto valiamo. Dobbiamo continuare su questa strada”.