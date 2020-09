Italdonne, Girelli: “Non vediamo l’ora di scendere in campo, vogliamo l’Europeo”

MILANO – In seguito al rinvio per Coronavirus della sfida contro Israele, l’Italia femminile dovrà attendere martedì prossimo prima di poter calcare nuovamente il terreno di gioco. Ai microfoni ufficiali della FIGC, ne ha parlato l’attaccante azzurra Cristiana Girelli: “Tutte noi non vediamo l’ora di scendere in campo, abbiamo tanto entusiasmo e voglia di vincere per conquistare un posto al prossimo Europeo. Sappiamo che per qualificarci dobbiamo affrontare ogni partita come fosse una finale. La maglia dell’Italia mi ha sempre dato un stimolo in più: quando la indossi sai di rappresentare tutte le ragazze che vorrebbero essere qui e questo ti dà una carica pazzesca. Faremo di tutto per raggiungere l’obiettivo di andare all’Europeo del 2022”.