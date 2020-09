Calcio Femminile – Ufficiale: rinviata Italia-Israele

MILANO – La partita fra le nazionali femminili di Italia ed Israele, in programma giovedì 17 settembre allo stadio Castellani di Empoli e valida per le qualificazioni all’Europeo del 2022, è stata rinviata a data da destinarsi. Poco fa è giunta la conferma ufficiale. La motivazione risiede nel notevole aumento dei contagi da Coronavirus che si è registrato negli ultimi giorni in Israele e che ha portato ad una nuova chiusura del Paese. Di conseguenza, le calciatrici israeliane non possono mettersi in viaggio verso l’Italia e la sfida è rimandata.