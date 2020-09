Calcio femminile, le formazioni ufficiali di Bosnia-Italia

MILANO – Fra pochissimi minuti l’Italia femminile scenderà in campo contro la Bosnia Erzegovina, in una sfida nel Girone B valida per le qualificazioni agli Europei del 2022. Le due allenatrici, Huren e Bertolini, hanno diramato le rispettive formazioni ufficiali.

Bosnia (4-3-3): E. Hasanbegovic; Bektas, M. Hasanbegovic, Vujadin, Krso; Grebenar, Kapetanovic, Velagic; Gacanica, Damjanovic, Gavric. A disposizione: Gvozderac, Kundic, Simic, Hamzic, Sakotic, Krajsumovic, Jelcic, Milinkovic, Milovic, Hrelja, Haracic, Hasic. CT: Huren.

Italia (4-4-2): Giuliani; Bartoli, Tortelli, Linari, Boattin; Galli, Mascarello, Rosucci, Bonansea; Girelli, Sabatino. A disposizione: Schroffenegger, Durante, Bergamaschi, Di Guglielmo, Fusetti, Tucceri Cimini, Prugna, Caruso, Tarenzi, Glionna, Polli, Giacinti. CT: Bertolini.