Ag.Boquete: “La sua esperienza gioverà a tutto il calcio femminile italiano”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di milannews24.com, Alessandro Pennestri, agente di Veronica Boquete, ha parlato del trasferimento della calciatrice spagnola nella squadra rossonera: “E’ sempre stata interessata all’evoluzione del calcio femminile in Italia, seguiva il nostro campionato e l’interesse di un club prestigioso come il Milan l’ha convinta ad approdare nel nostro Paese. La sua esperienza gioverà a tutto il calcio femminile italiano. Il Milan, con questo acquisto, ha mostrato ancora una volta la propria volontà di crescere. E’ un club che ambisce a palcoscenici internazionali. L’arrivo di Veronica non può che essere un’ulteriore occasione di miglioramento, per una squadra che ha già dimostrato di essere forte”.