In relazione al mercato in uscita del Milan, la Gazzetta dello Sport riporta questa mattina: "Athekame va al Lione. Tomori e Fofana in discussione". Nelle prossime ore si concretizzerà il prestito secco di Zachary Athekame al Lione, allenato dall’ex tecnico rossonero Paulo Fonseca. Tuttavia, ci sono anche altri atleti sul mercato, come Fikayo Tomori e Youssouf Fofana: entrambi non hanno preso parte nemmeno per un attimo all'ultima amichevole contro il Chelsea e non sono considerati imprescindibili da Ruben Amorim.

Altri giocatori pronti a lasciare la squadra sono Santiago Gimenez, attualmente in recupero dopo il infortunio alla caviglia subito durante il Mondiale, Alphadjo Cissé, che potrebbe essere ceduto in prestito nei prossimi giorni per accumulare esperienza in Serie A, e Filippo Terracciano. Si stanno valutando altri rossoneri come Pervis Estupinan e Yunus Musah, su cui Amorim prenderà una decisione a breve.

Il calendario del Milan nel mese di Agosto

Siamo entrati nel mese di agosto, una fase che ci conduce all’inizio della nuova stagione, con i primi match di campionato in programma durante gli ultimi due weekend: il Milan affronterà ilnella partita inaugurale in trasferta e a San Siro si scontrerà con ilnella seconda sfida. Tuttavia, prima di tutto ciò, è necessario terminare il Pre-Season. Dopo la brutta prestazione contro il Chelsea, sabato ci sarà l'ultima amichevole contro il, guidato dall'ex

MILAN, LE 4 GARE DEL MESE DI AGOSTO

Tour di Pre-Season

Chelsea-Milan 3-0, sabato 8 agosto alle 14. 00 (DAZN/Sky; differita NOVE) - Gelora Bung Karno Stadium, Giacarta (Indonesia)

Manchester United-Milan, sabato 15 agosto alle 16. 45 (DAZN/Sky) - Tarczyński Arena, Breslavia (Polonia)

Serie A

1ª giornata, Torino-Milan, domenica 23 agosto alle 20. 45 (DAZN) - Stadio Olimpico Grande Torino

2ª giornata, Milan-Venezia, venerdì 28 agosto alle 20. 45 (DAZN/Sky/NOW)