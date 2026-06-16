Il Milan studia il colpo che potrebbe arrivare direttamente dall'Inghilterra. Il primo nome per la stagione che verrà è stato individuato e nel corso di queste ore ha firmato il suo primo contratto con i rossoneri, stiamo parlando di Ruben Amorim. Adesso si apre una nuova trattativa che dovrà portare al direttore sportivo, anche se sembra essere avanzatissima la candidatura di Krosche dall'Eintracht Francoforte (manca solo il pagamento dell'indennizzo finale di circa sette milioni ai tedeschi). Messe a referto queste due operazioni si inizierà a parlare di calciatori e di veri e propri obiettivi per rinforzare una rosa che nel corso dell'ultima annata si è dovuta fermare al quinto posto finale. Il primo profilo sembra essere già stato individuato, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli.

Il primo profilo per rafforzare la rosa

Ruben Amorim

Difficilmente Ruben Amorim lo troverà a disposizione nella sua rosa, visto che si tratta di un colpo pensato ed ideato per il Milan Futuro. La società di Milano sta cercando di assicurarsi le prestazioni di Guernier direttamente dal Birmingham, squadra che milita nella seconda serie del calcio inglese anche detta Championship. Classe 2007 e trattativa che è stata rivelata nel corso di queste ore da uno degli esperti più importanti del calciomercato, stiamo parlando di Gianluca Di Marzio.

Non solo i rossoneri di Milano su questo gioiellino

Chelsea

, questa è la definizione migliore per un calciatore di questo livello e solo questione di tempo prima che possa essere inserito all'interno della rosa? Non proprio, visto che sulle sue orme ci sono anche. Società che collaborano e di conseguenza potrebbero aver un appeal maggiore per un super talento come il quasi diciottenne. Adesso non resta che attendere l'evolvere di questo affare che porterebbe al Milan Futuro una vera e propria stella.