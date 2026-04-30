Arrivano novità in merito al tour estivo del Milan per la stagione 2026 direttamente dai canali ufficiali del club rossonero. Come lo scorso anno la prima tappa sarà l’Australia, Perth, già confermata tempo fa. In aggiunta, oggi è stata comunicata una nuova destinazione: l’Indonesia, in particolare Giacarta, dove il Milan sarà impegnato in un big match internazionale contro il Chelsea. La sfida amichevole si terrà al Gelora Bung Karno Stadium sabato 8 agosto alle ore 19:00 locali.

Si tratta del secondo grande appuntamento annunciato della tournée estiva del Milan. Prima di affrontare il Chelsea, infatti, i rossoneri sfideranno anche i cugini dell’Inter in Australia, un’altra amichevole prestigiosa che, essendo un derby, di amichevole avrà comunque ben poco. Le sfide contro Inter e Chelsea saranno un bel modo per inaugurare quella che sarà la prossima stagione. Un’annata nella quale, se tutto andrà bene nelle ultime gare di campionato, il Milan tornerà a giocare la Champions League e per questo è importante iniziare fin da subito a confrontarsi con club di alto livello.

L’Indonesia e il legame con il Milan

Tornando alla tappa di Giacarta da poco annunciata, riportiamo un estratto del comunicato del club rossonero che evidenzia come l’Indonesia sia uno dei cuori pulsanti del tifo rossonero:

“Sarà il primo match in assoluto tra due top club europei in Indonesia.Un’occasione ideale per celebrare la passione per il Milan che anima il territorio e lo rende una vera casa rossonera a oltre 11mila chilometri da Milano. L’Indonesia è il terzo Paese con più tifosi milanisti in tutto il mondo – 40 milioni secondo dati Nielsen – e il primo in assoluto per seguito sulle piattaforme digitali del Club”.