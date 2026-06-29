Matteo Moretto ha analizzato la situazione del calciomercato in entrata per il Milan, concentrandosi su due nomi menzionati in questi giorni con riferimento al Diavolo. Durante il consueto aggiornamento video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha esaminato la questione del calciomercato del Milan, ponendo particolare attenzione su due nomi legati al Diavolo: "Non solo Ugarte, ma anche Amad Diallo è diventato un nome ricorrente per il Milan, dato che l'ex giocatore dell'Atalanta si è comportato egregiamente al Manchester United, specialmente sotto la guida di Amorim. Era praticamente il preferito del tecnico portoghese, ma ad oggi sembra che il Manchester United non abbia intenzione di liberarlo. Per lo United, Diallo è un calciatore chiave per il futuro; potrebbero esserci altri trasferimenti, ma attualmente il destino di Diallo è fortemente legato allo United, nonostante Amorim lo consideri uno dei maggiori talenti in Europa. "

Su Manuel Ugarte

"Posso affermare che, chiaramente, ci sono molti rumors riguardanti calciatori allenati da Amorim che vengono associati al Milan, ma in realtà non c'è mai stato nulla di concreto tra le parti, nemmeno contatti diretti. Inoltre, l'infortunio ai legamenti subito da Ugarte durante il mondiale lo costringerà a un periodo di stop di 7/8 mesi, che di fatto lo esclude dalle trattative. Lo United cercherà di rafforzarsi sul mercato, ma le possibilità che Ugarte lasci il Manchester per unirsi al Milan sono nulle. "