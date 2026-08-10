Il futuro di Rafael Leao continua a tenere banco in casa Milan. L’attaccante portoghese resta nel mirino del Galatasaray, che lo considera una delle priorità per rinforzare il proprio reparto offensivo. La trattativa, però, rimane tutt’altro che semplice.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul proprio profilo X, il Milan sarebbe disposto a prendere in considerazione la cessione di Leao, ma esclusivamente a titolo definitivo. La valutazione fissata dal club rossonero si aggirerebbe tra i 50 e i 60 milioni di euro.

È proprio la richiesta economica a rappresentare, al momento, il principale ostacolo per il Galatasaray. Il club meneghino, infatti, non sarebbe disposto ad accettare nemmeno una formula basata sul prestito con obbligo di riscatto. La società rossonera preferirebbe incassare l'intero importo attraverso una cessione definitiva, senza modificare modalità e tempistiche dell'operazione.

Il Milan non fa sconti

La posizione del Milan appare dunque piuttosto chiara: Leao può partire, ma soltanto alle condizioni stabilite dal club. Una strategia che inevitabilmente restringe la platea dei possibili acquirenti, soprattutto considerando l'importante investimento richiesto per assicurarsi il portoghese.

Il Galatasaray, comunque, continua a monitorare la situazione e non avrebbe intenzione di mollare la pista. La trattativa potrebbe quindi restare aperta fino alle battute finali della sessione estiva di mercato.

Il futuro di Rafael Leao resta così ancora tutto da definire. Da una parte c'è il Milan, pronto a valutare una cessione ma senza fare sconti sulla propria richiesta; dall'altra il Galatasaray, chiamato a trovare una formula e un investimento economico in grado di soddisfare le esigenze del club rossonero. A pesare sarà anche la volontà del giocatore di intraprendere, eventualmente, una nuova esperienza lontano da San Siro.