Il Milan continua a lavorare per completare la fascia destra. Con la sempre più vicina cessione di Zachary Athekame, destinato al Lione in prestito, la dirigenza rossonera è chiamata a individuare un nuovo esterno capace di garantire equilibrio tra fase difensiva e spinta offensiva.

Nel sistema di Ruben Amorim, che prevede esterni a tutta fascia nel centrocampo a quattro, il ruolo assume infatti un'importanza centrale. Per questo motivo la dirigenza sta valutando diversi profili per completare la rosa e aumentare le alternative sulla corsia destra.

Norton-Cuffy, possibile occasione per il Milan

Tra i nomi accostati nelle ultime ore al club rossonero c'è quello di Zakaria El Ouahdi, terzino marocchino classe 2001 di proprietà del Genk. Al momento, però, non risultano esserci contatti concreti per il giocatore.

La nuova pista porta invece a Brooke Norton-Cuffy, terzino destro inglese classe 2004 di proprietà del Genoa. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, il giocatore sarebbe stato proposto al Milan come possibile sostituto di Athekame.

Il Milan riflette sul profilo

Al momento non sono emersi dettagli sulla possibile formula dell'operazione, ma il Milan avrebbe iniziato a valutare con attenzione il profilo del giovane inglese.

Norton-Cuffy è un giocatore già seguito in passato da altri importanti club italiani, tra cui Inter e Juventus, e potrebbe rappresentare un'opzione interessante per la fascia destra rossonera.

La dirigenza continua dunque a sondare il mercato alla ricerca dell'esterno più adatto alle idee di Amorim. Con l'addio di Athekame sempre più vicino, la corsia destra è diventata una delle priorità del club nelle ultime settimane di mercato.