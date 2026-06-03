Il club rossonero sa che nel corso di questa settimana deve scrivere buona parte del suo futuro. Un team che ha bisogno di mettere a referto dei colpi importanti ed aggiungere alla propria rosa una guida che abbia tutto sotto controllo. La decisione della coppia Cardinale-Ibrahimovic è molto chiara e si andrà prima con la scelta del mister e solo dopo si capirà se c'è bisogno di arricchire ulteriormente la parte sportiva con l'arrivo di un nuovo direttore sportivo. Proprio in queste ore, però, emerge un importante accordo che potrebbe trovare il Milan con un nuovo tecnico. Ecco tutti i dettagli sull'affare Mauricio Pochettino.

C'è già l'accordo

Gerry Cardinale, Furlani, Igli Tare e Zlatan Ibrahimovic (ex board AC Milan)

La decisione sembra essere alle porte, ma con Mauricio Pochettino (ad oggi) c'è già un accordo di massima. Sicuramente non è il primo profilo sulla lista, ma è un tecnico che è stato allertato in cui la prima pista messa sotto osservazione andasse in fumo. Il piano B ha già un accordo che si aggira attorno ai cinque milioni di euro, non dimentichiamo che attualmente il mister si trova alla guida della nazionale statunitense ma che il suo mandato andrebbe a terminare dopo i Mondiali che gli USA ospiteranno in casa propria. Uno stipendio in stile Allegri per quello che al momento potrebbe essere ancora il piano C, passiamo ai due piani che lo precedono.

Il piano A ed il piano B

il Milan

e stiamo parlando di un profilo davvero interessante, se ancora non si fosse capito:. Il mister piace parecchio a Cardinale e proprio nelle ultime ore è andato in scena il primo colloquio. Il secondo nome che piace più al dirigente Zlatan Ibrahimovic è quello di Arne Slot, anche se questa (al momento) è