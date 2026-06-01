Luka Modric è pronto per una nuova avventura dopo aver indossato i colori del Milan. Il centrocampista croato ha affidato ai social network i saluti dopo una stagione che era partita nel migliore dei modi, ma che è stata nefasta dopo un calo dovuto anche al suo calo di rendimento. I rossoneri di Milano non sono riusciti a fare affronto a quelle che sono state delle mancanze normali per un centrocampista dalla qualità innata, ma che logicamente avanza con l'età. Proprio per questo motivo si sta già cercando di scrivere quella che sarà la prossima avventura del Pallone d'Oro. Tante le piste aperte al momento, ma si sta cercando di capire quale potrebbe essere la più facile da percorrere.

Modric studia la nuova avventura

Modric sigla la rete della vittoria contro il Pisa

Il calciatore croato sembra avere le idee chiare e passati i quaranta potrebbe anche scegliere di non dire la sua solo sul campo da gioco. Molto dipenderà da questo Mondiale che per certi versi potrebbe essere la sua ultima danza. Sicuramente il suo tempo al Milan è terminato, come hanno anche annunciato le sue dichiarazioni sui social network: "Una stagione con momenti belli e momenti difficili, ma alla fine dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto! Vorrei ringraziare di cuore tutti I tifosi del Milan per l’affetto, il rispetto e il grande supporto che mi hanno dimostrato durante tutto l’anno! Forza Milan".

La prossima destinazione

Un ritorno in quella che è definibile come casa, visto che salvo imprevisti sembrerebbe esserein vista della prossima stagione. Vedremo se effettivamente questa realtà prenderà quota e soprattutto se al termine del Mondiale e del contratto in essere con, si ritirerà uno dei migliori centrocampisti degli ultimi 15 anni.