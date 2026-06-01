Il Milan sta lavorando intensamente sul mercato sia in entrata che in uscita. La squadra che sa questa sarà la terza rifondazione in tre stagioni e di conseguenza non si possono più commettere degli errori. Prima di tutto occorre mettere a referto un passo in avanti che possa portare nuovi dirigenti e soprattutto la scelta della guida tecnica societaria. Ad inizio giugno la situazione è ancora complessa, con il club che sta cercando di capire a chi affidare la panchina. Allo stesso tempo, ci sono dei calciatori che si sono già fatti avanti e sono pronti per salutare definitivamente il mondo rossonero. Il primo in ordine cronologico è stato Rafa Leao, ma a ruota potrebbe arrivare un altro elemento del mondo rossonero.

Un addio annunciato dal Corriere della Sera

Mike Maignan

Il Corriere della Sera, nelle pagine odierne, ha parlato di un possibile addio anche da parte dell'estremo difensore Mike Maignan. Un fedelissimo di Max Allegri e di conseguenza la società si domanda se è effettivamente possibile strapagare un calciatore che non ha necessità di rinnovo visto che il suo contratto è stato rinnovato recentemente. Sicuramente dopo l'ennesima ottima stagione, non si dovrebbe far fatica a trovare qualche acquirente. Quello che bisogna capire è la cifra che potrebbe richiedere il Milan.

L'ipotetica cifra dell'affare Maignan

Il trentenne che recepiscea stagione potrebbe essere messo sul foglio di via proprio per uno stipendio decisamente elevato. Molto dipenderà da quella che saràe che cosa deciderà per il futuro di un estremo difensore di questo livello. Logicamente la cessione è difficile anche e solo da immaginare, ma potrebbe esserci una piccola percentuale.per cui cederebbero sicuramente le giocate del talento francese, ma davanti ad un'offerta irrinunciabile, il club potrebbe vacillare.