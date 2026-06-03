Rafa Leao ha già salutato i suoi tifosi e soprattutto ha salutato la squadra che lo ha reso calciatore di livello internazionale. Il talento portoghese ha fatto capire (senza mezzi termini) di aver voglia di iniziare una nuova avventura nella massima serie del calcio europeo, anche se è ancora da capire in quale contesto e con quale società. Un calciatore che lascerà dei ricordi indelebili al Milan, visto che è stato il protagonista assoluto dello scudetto numero 19 ed ha dato un contributo importantissimo per la vittoria della Supercoppa Italiana del 2025 in rimonta contro i neroazzurri di Milano. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere il prezzo e la cifra richiesta dai rossoneri per arrivare a questa cessione.

La richiesta del Milan di Cardinale

Rafael Leao

Una trattativa non semplice da confezionare, visto anche le dichiarazioni del calciatore e di conseguenza le offerte al ribasso che arriveranno nel corso delle prossime settimane. Il Milan comunque non ha intenzione di farsi dettare le condizioni dell'affare ed anzi è lui che vuole dettarle proprio per questo motivo ecco la cifra che pensa di realizzare da una cessione del genere. Dopo sette stagioni assieme, l'idea è quella di arrivare a 50 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo del numero 10. Adesso non resta che capire quali squadre possano essere interessate alle prestazioni di un talento di questo livello.

Le società interessate a Rafa Leao

Il portoghese deve puntare tantissimo su questa Coppa del Mondo per ampliare il suo mercato.di questo torneo e di conseguenza potrebbe dire la sua attraverso prestazioni di primissimo livello. Al momento non ci sono delle offerte vere e proprie, ma principalmente degli interessamenti che arrivano quasi tutti dalla. Vedremo se arriveranno delle offerte che la società ritiene sufficientemente congrue.