Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto su alcune delle principali operazioni di mercato del Milan. L'esperto si è soffermato in particolare sul futuro di Santiago Gimenez e Rafael Leao, entrambi al centro di importanti indiscrezioni.

Gimenez-Porto, previsto un nuovo contatto

La trattativa per portare Santiago Gimenez al Porto potrebbe entrare presto nella sua fase decisiva. Secondo quanto raccontato da Moretto, nella giornata di oggi è previsto un contatto tra il Milan e il club portoghese per provare a chiudere l'operazione.

“Oggi è previsto un contatto tra Milan e Porto per chiudere l'operazione Gimenez. C'è ottimismo”, ha spiegato l'esperto di mercato.

La formula al vaglio sarebbe quella del prestito gratuito con diritto di riscatto. Il centravanti messicano avrebbe già raggiunto un accordo con il Porto e sarebbe pronto a trasferirsi in Portogallo. La trattativa era inoltre legata all'uscita di Rodrigo Mora, passaggio che potrebbe sbloccare definitivamente l'affare.

Leao, la Roma si è allontanata

Moretto ha poi fatto chiarezza sulle voci riguardanti Rafael Leao e un possibile interesse della Roma. Secondo l'esperto, si tratterebbe di una pista ormai superata.

“Da quanto mi risulta è una situazione vecchia. A inizio mercato c'era stato un sondaggio, ma poi da lì non c'è stato più nulla. La Roma è andata su altri obiettivi”, ha spiegato.

Il portoghese, inoltre, non sarebbe interessato a prendere in considerazione altre soluzioni in Serie A. Anche l'aspetto economico renderebbe complicata una possibile operazione con un club italiano, considerando le richieste di ingaggio del giocatore.

Galatasaray e Arabia Saudita le piste da seguire

Per il futuro di Leao, dunque, gli scenari principali restano soprattutto all'estero. Moretto ha indicato in particolare due destinazioni da monitorare nelle prossime settimane.

“Io resterei più sulle piste di cui stiamo parlando nelle ultime ore, cioè Galatasaray e Arabia Saudita”,ha concluso.

Il mercato del Milan potrebbe quindi vivere ore importanti: da una parte Gimenez, sempre più vicino al Porto, dall'altra Leao, con il suo futuro ancora da definire e le possibili offerte dall'estero da seguire con attenzione.