Una serata da ricordare per i giovani del Milan impegnati con l’Italia Under 21. Gli Azzurrini hanno superato con un netto 6-2 la Polonia, ottenendo così la qualificazione agli Europei di categoria del 2027. Tra i protagonisti della sfida anche tre giocatori rossoneri: Davide Bartesaghi, Alphadjo Cisse e Francesco Camarda.

Bartesaghi titolare, Cisse dal primo minuto

Bartesaghi ha disputato l’intera partita sulla corsia sinistra, offrendo una prestazione di continuità sia nella fase offensiva sia in quella difensiva. Una presenza importante per il giovane rossonero, che continua così il proprio percorso di crescita anche a livello internazionale.

Dal primo minuto è sceso in campo anche Alphadjo Cisse. L’attaccante ha lavorato molto per la squadra, cercando di rendersi pericoloso negli ultimi metri prima di lasciare il posto a Francesco Camarda al 62'.

Camarda protagonista nell'ultima mezz'ora

Il centravanti del Milan ha quindi trovato spazio nella parte finale dell'incontro, contribuendo alla gestione della sfida quando il risultato era ormai indirizzato.

Il 6-2 finale ha permesso all'Italia Under 21 di centrare matematicamente la qualificazione al prossimo Europeo. Una soddisfazione importante anche per il Milan, che può contare su diversi giovani inseriti stabilmente nel giro delle Nazionali.