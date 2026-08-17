Il futuro di Santiago Gimenez sembra essere sempre più lontano dal Milan. L’attaccante messicano è infatti al centro delle attenzioni del Porto, che avrebbe già raggiunto un accordo con il giocatore in vista di un possibile trasferimento in Portogallo.

A fare il punto sulla situazione è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. L’esperto di mercato ha spiegato come la trattativa per Gimenez sia strettamente collegata a un’altra operazione che coinvolge il Porto, quella con la Roma per Rodrigo Mora.

Gimenez-Porto: manca l’intesa tra i club

Secondo quanto riferito da Moretto, il Porto sarebbe pronto a compiere i passi decisivi per arrivare a Santiago Gimenez non appena verrà definita l’operazione con la Roma per Rodrigo Mora.

“Non appena si sbloccherà definitivamente l'affare tra Porto e Roma per Rodrigo Mora, mi aspetto anche i passi decisivi e finali da parte dei portoghesi per Santiago Gimenez”.

Il messicano, dunque, avrebbe già trovato un’intesa totale con il club portoghese. Il nodo da sciogliere resta quello relativo all’accordo tra Porto e Milan, necessario per completare definitivamente l’operazione.

Gimenez, trattativa legata a Rodrigo Mora

La situazione è quindi destinata a svilupparsi nelle prossime ore, con due operazioni che procedono parallelamente. Moretto ha sottolineato proprio questo aspetto, spiegando che il trasferimento di Gimenez è direttamente collegato alla trattativa per Mora.

“Il messicano ha un accordo totale con il Porto, serve sbloccare la trattativa tra i due club, ma l'operazione Gimenez è di fatto legata a quella di Mora”.