La sosta per le Nazionali sta per lasciare spazio a un periodo particolarmente intenso per il Milan. I rossoneri saranno infatti chiamati ad affrontare sette partite nell’arco di appena venti giorni, tra campionato ed Europa League. Un calendario fitto che metterà alla prova la rosa e le scelte di Ruben Amorim.

Si parte dal Sassuolo

Il primo appuntamento sarà domenica 11 ottobre, quando il Milan farà visita al Sassuolo al MAPEI Stadium. Una trasferta importante per riprendere il cammino in campionato dopo la pausa internazionale.

Da quel momento gli impegni arriveranno con grande frequenza. Il Milan dovrà infatti gestire contemporaneamente il campionato e il percorso europeo, con poco tempo a disposizione tra una gara e l’altra.

Doppio appuntamento in Europa League

Dopo la sfida contro il Sassuolo, il Milan tornerà protagonista anche in Europa League. Giovedì 15 ottobre è in programma la trasferta contro il Salisburgo, mentre una settimana più tardi i rossoneri saranno impegnati sul campo del Bournemouth.

In mezzo ci sarà anche un appuntamento importante in Serie A: domenica 18 ottobre il Milan affronterà l’Atalanta a San Siro.

Il derby chiude il mese

Il calendario non concederà pause nemmeno nella parte finale di ottobre. Il Milan sarà impegnato contro l’Udinese il 25 ottobre e poi affronterà il Bologna a San Siro il 28 ottobre.

A chiudere il mese sarà invece la sfida più attesa: Milan-Inter, in programma sabato 31 ottobre alle 20:45 a San Siro.

Per Amorim sarà quindi fondamentale gestire energie e rotazioni. Le prossime settimane potranno fornire indicazioni importanti sulle ambizioni del Milan, sia in campionato sia in Europa League.