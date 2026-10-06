Il Milan si prepara a tornare in campo dopo la lunga sosta per le Nazionali e tra le certezze di Ruben Amorim c’è Christian Pulisic. L’attaccante americano rappresenta una delle pedine più importanti dello scacchiere rossonero e il suo rendimento sarà fondamentale in un mese che metterà la squadra davanti a numerosi impegni ravvicinati.

Pulisic, una pedina fondamentale

L’americano è reduce dal gol segnato contro il Lecce e, durante la pausa internazionale, è rimasto a Milanello per lavorare con lo staff rossonero. Una situazione che gli ha permesso di continuare la preparazione in vista della ripresa del campionato.

Amorim ha utilizzato Pulisic in una posizione offensiva nel nuovo sistema tattico e la sua capacità di muoversi tra le linee rappresenta una delle armi più interessanti del Milan.

Il calendario aumenta le responsabilità

Il momento della stagione rende ancora più importante la gestione di Pulisic. Dal ritorno contro il Sassuolo fino al derby con l’Inter del 31 ottobre, il Milan affronterà sette partite in venti giorni, tra Serie A ed Europa League.

Il tecnico portoghese dovrà quindi dosare le energie e trovare il giusto equilibrio tra titolari e alternative. Pulisic, però, resta uno dei giocatori chiamati a fare la differenza nei momenti decisivi.

Amorim studia il nuovo Milan

La sfida contro il Sassuolo sarà il primo banco di prova dopo la sosta. L’assenza di Saelemaekers e il problema fisico di Estupiñán hanno inoltre complicato le scelte sulla fascia, costringendo Amorim a valutare nuove soluzioni offensive e tattiche.

In questo scenario, Pulisic può assumere ancora più peso nelle scelte dell’allenatore. Il Milan vuole ripartire con il piede giusto e l’americano è pronto a prendersi nuovamente la scena.